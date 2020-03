L'attaccante neroverde ha voluto lanciare un messaggio agli appassionati di calcio in quella che potrebbe essere l'ultima partita di Serie A almeno fino al prossimo 3 aprile

“Andrà tutto bene, restate a casa“. Questo il messaggio su un foglio bianco mostrato da Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, dopo la rete a Reggio Emilia contro il Brescia nella sfida a porte chiuse della 26esima giornata di serie A. Il numero 9 neroverde con la sua doppietta a lanciata la squadra verso la vittoria per 3-0 (terzo gol realizzato da Boga) che vale anche l’undicesimo posto in classifica in comproprietà con il Cagliari, a 32 punti, davanti alla Fiorentina.

Caputo ha voluto lanciare un messaggio agli appassionati di calcio in quella che potrebbe essere l’ultima partita di Serie A almeno fino al prossimo 3 aprile. Sassuolo-Brescia, giocata nel silenzio spettrale di un Mapei Stadium deserto, era infatti l’ultimo recupero delle partite non giocate lo scorso fine settimana. Nel frattempo però, il Coni di Giovanni Malagò ha ufficializzato lo stop a “tutto lo sport fino al 3 aprile“. Ora manca solo un decreto ad hoc che il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato per domani, martedì 10 marzo.