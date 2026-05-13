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Ultimo aggiornamento: 12:46

Alessia La Rosa, morta la bambina di 8 anni tifosa del Palermo diventata simbolo di solidarietà: “Incarnava la passione più genuina”

di Redazione Sport
La piccola lottava contro un tumore ma ha continuato a frequentare lo stadio. La Curva Nord: "Addio guerriera"
Alessia La Rosa, morta la bambina di 8 anni tifosa del Palermo diventata simbolo di solidarietà: “Incarnava la passione più genuina”
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Alessia La Rosa è morta all’età di 8 anni. Tutta la tifoseria di Palermo e non solo è in lutto per la scomparsa della bambina di 8 anni, che nonostante la sua lotta contro il tumore era abbonata in Curva Nord e continuava a sostenere l’amato club rosanero. “Addio guerriera“, si legge in un post sul profilo Facebook del tifo organizzato. La camera ardente viene allestita proprio allo stadio Renzo Barbera: la salma della bambina è attesa nell’impianto sportivo nel primo pomeriggio.

Alessia La Rosa con la sua presenza era un’icona del Palermo Calcio. In diversi gare ufficiali era scesa in campo al fianco del calciatore rosanero Jacopo Segre. Ma la sua vicenda aveva travalicato i confini del tifo e la piccola era diventata simbolo della solidarietà legata al pallone.

Infatti, era stata invitata anche a Venezia dai tifosi arancioverdi per il match di venerdì scorso. Purtroppo però nel frattempo le sue condizioni si sono aggravate. “Per il suo amore per il Palermo, vissuto dagli spalti della curva Nord, e per la sua straordinaria capacità di incarnare la passione più genuina per i nostri colori, il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia rosanero”, si legge in una nota del Palermo calcio.

“La scomparsa della piccola Alessia La Rosa addolora profondamente tutta la città di Palermo. La sua storia, il suo sorriso e il coraggio straordinario con cui ha affrontato una malattia terribile hanno commosso l’intera comunità, andando ben oltre i confini della nostra città. Alessia è diventata un simbolo di forza, speranza e amore per la vita. Lo è stata in particolare per il mondo del tifo rosanero, che le ha voluto bene come a una figlia, accompagnandola con affetto, cori e striscioni in questa lunga battaglia. In una bambina così piccola abbiamo visto una determinazione e una dignità immense”, ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

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