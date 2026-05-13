L'atletica mondiale è in lutto: Melese aveva vinto diverse gare importanti, tra cui Houston, Praga e Shanghai. Si stava preparando per la maratona di Ottawa

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La maratoneta etiope Yebrgual Melese è morta improvvisamente all’età di 36 anni, mentre stava preparando la maratona di Ottawa in programma il prossimo 24 maggio. L’annuncio è arrivato martedì 12 maggio da parte della Federazione Etiope di Atletica, secondo cui Melese sarebbe collassata durante una normale sessione di allenamento. Un malore fatale.

Il mondo dell’atletica è in lutto. Melese è stata una delle grandi protagoniste della maratona femminile negli ultimi anni. In carriera ha vinto diverse gare importanti, tra cui Houston, Praga e Shanghai, quest’ultima conquistata due volte. Nel 2015 aveva chiuso al secondo posto la Maratona di Chicago, uno dei suoi risultati più importanti. A livello di record personale, invece, Melese è entrata nel ristretto club delle maratonete in grado di scendere sotto le 2 ore e 20 minuti sui 42 km, firmando il suo primato di 2h19:36 nel 2018 a Dubai.

Melese era anche un’atleta prestante sulla distanza della mezza maratona: il suo primato personale era di 1h07’18”, ottenuto nel 2018 in Portogallo, quando aveva vinto a Lisbona. Un altro successo di prestigio a Parigi. Senza dimenticare il bronzo sempre sui 21 km ai Giochi Africani del 2015 a Brazzaville. La federazione etiope esprime “profondo dolore per la perdita improvvisa dell’atleta”.