“Se voteremo il decreto coronavirus? Non siamo stati per ora coinvolti, abbiamo messo insieme le nostre proposte e chiederemo un incontro al governo. Se non saranno ascoltate, le porteremo a Sergio Mattarella. Difficile votare a favore se non ci fossero le nostre proposte”. A spiegarlo il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato, insieme alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e al forzista Antonio Tajani. “Non si pensi di far passare la qualunque con la scusa del virus, non è questo lo spirito dell’appello del presidente Mattarella”, hanno spiegato, contestando la spesa che il governo ha annunciato per affrontare l’emergenza: “Sette miliardi sono un punto di partenza, lontani da quello che serve al Paese. Bisogna spendere l’avanzo primario dello scorso anno, 30 miliardi di euro. Indebitamento salirebbe al 4%, ma per questo serve l’Europa”, ha spiegato Meloni. Tra le proposte del centrodestra anche “la sospensione del decreto dignità, voucher a ogni livello, stop a limiti al contante: bisogna liberare l’economia”

