Prima tende la mano, pronto a stringerla, a un dirigente della Protezione civile, poi la ritira, per seguire le norme igieniche sanitarie raccomandate dall’Istituto superiore di sanità. È quanto fatto questa mattina dal premier Giuseppe Conte entrando questa mattina nella sala della Protezione civile per partecipare al tavolo operativo sul coronavirus. Rispondendo alle domande dei cronisti che chiedevano quando sarebbero state disponibili le risorse economiche per fronteggiare l’emergenza, il presidente del Consiglio ha detto: “Stiamo lavorando al decreto”.

