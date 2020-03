“Stiamo attraversando un periodo duro, difficile, fermarci non ci aiuterà a superare la difficoltà ma solo ad alimentare paura e incertezze…Lo sport è sempre stato un elemento fondamentale per questa nazione, crea legami e manda messaggi positivi. Crediamo che unirci tutti intorno ad esso facendoci forza potrebbe essere un primo passo verso una rinascita. Non fermateci”. È l’appello lanciato dalle ragazze della Imoco Volley Conegliano dopo l’annuncio di un’ipotesi di stop al campionato a seguito dell’emergenza coronavirus. Al momento infatti la Federazione, dopo il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, ha deciso di sospendere i campionati dalla serie B in giù, e di giocare a porte chiuse le partite delle categorie maggiori. Ma secondo delle ultime indiscrezioni le decisioni potrebbero cambiare, interrompendo quindi anche la serie A1 e A2, comprese le partite del weekend. Il videomessaggio delle giocatrici, tra le quali spicca anche Paola Egonu, è chiaro: lo sport deve continuare.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore