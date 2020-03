CRONACA ORA PER ORA - È una settimana decisiva per il contenimento dell'epidemia. I guariti sono 149, le vittime salgono a 53: nelle Marche è morto un 60enne con una patologia pregressa. Il viceministro Sileri: "Aspetterei a parlare di frenata del contagio". Primi due casi a Palazzo di giustizia: 30 persone in autoisolamento. A Prato positiva donna italiana rientrata da Bergamo. Preoccupa la tenuta delle strutture sanitarie: "Il sistema può reggere ancora pochissimo“

È una settimana decisiva per capire l’andamento dell’epidemia di coronavirus sul territorio italiano. A dirlo sono gli esperti che da giorni studiano l’evoluzione del virus che ha contagiato finora più di 2mila persone in Italia. In 149 sono già stati dichiarati guariti, mentre le vittime salgono a 53: nelle Marche è morto un 60enne ricoverato a Pesaro che aveva già una patologia pregressa. “Aspetterei a dire ‘frenata’ dei contagi, è troppo presto per parlare di frenate. Se l’incubazione è fino a 14 giorni, dobbiamo aspettare per capire”, ha però frenato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. “Essendoci un periodo di incubazione della malattia – ha aggiunto – dobbiamo aspettare per capire se vi sia effettivamente un calo”. Nella serata di lunedì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge ed il relativo disegno di legge di conversione sulle misure urgenti per contrastare l’epidemia di Covid-19. Il premier Giuseppe Conte ha dato appuntamento per stasera a tutti i partiti, mentre i ministri dell’Economia e degli Esteri Gualtieri e Di Maio incontrano le imprese dell’export.

Positivi due giudici a Milano: evacuato piano tribunale – Due magistrati di Milano, uno della Sesta sezione civile e l’altro della sezione Misure di prevenzione, sono risultati positivi al test e sono ora in isolamento. I due giudici, un uomo e una donna, “non stanno male”, ha precisato il presidente del Tribunale milanese Roberto Bichi, e sono ora ricoverati all’ospedale Sacco: lui è sintomatico, lei invece non ha sintomi. Dopo la notizia, sono stati chiusi alcuni uffici e alcune aule di udienza del Palazzo di Giustizia. Sono stati sanificati gli ambienti da loro frequentati e una trentina di persone, fra magistrati e personale amministrativo che hanno avuto contatti con loro, andranno in autoisolamento.

Gli altri casi. Dipendente Rai ricoverato allo Spallanzani – Un dipendente contagiato anche in Rai: è un giornalista, scrive l’Adnkronos, risultato positivo al test dopo essere stato in trasferta nella zona gialla. Da dieci giorni, fa sapere Viale Mazzini, non è andato a lavoro in una sede Rai. Ora è ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni. L’agenzia Dire ha fatto sapere che è risultato positivo al test anche il sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi, che è anche dipendente della Regione Emilia-Romagna. Un primo caso sospetto positivo di coronavirus è stato rilevato anche a Prato: si tratta di una giovane donna italiana, residente a Firenze, rientrata in Toscana dopo alcuni giorni trascorsi a Bergamo. Lunedì il primo caso a Roma: il Policlinico Tor Vergata ha dovuto richiamare 98 pazienti per eseguire i tamponi, potrebbero essere entrati in contatto con il poliziotto 53enne risultato positivo. Al tampone è stato sottoposto in via precauzionale anche Papa Francesco dopo che nei giorni scorsi ha avuto l’influenza: l’esito è stato negativo.

La situazione negli ospedali – Tutti gli sforzi si stanno concentrando in queste ore nel reperire nuovi posti negli ospedali, in particolare nelle terapie intensive. Regione Lombardia ha fatto sapere che la sanità privata ne ha messi a disposizione una cinquantina e oggi con il recupero anche dei blocchi di chirurgia “saremo circa a 250″, come ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera ad Agorà. Gallera ha anche ribadito che “il vero punto debole è la terapia intensiva e per questo ma Regione ha stanziato 40 milioni per l’acquisto di respiratori mobili”. Resta comunque alta la preoccupazione per la tenuta del nostro sistema sanitario, soprattutto nelle regioni con il maggior numero di casi. In Lombardia, spiega Cristina Mascheroni, presidente Aaroi-Emac Lombardia, l’associazione degli anestesisti e rianimatori ospedalieri, sono ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus “circa 150 persone, tra cui il ‘paziente numero uno’, il 38enne ancora in rianimazione al Policlinico San Matteo di Pavia. Quattro sono in Ecmo, ovvero il loro sangue è ossigenato all’esterno del corpo”. Alessandro Vergallo, presidente della Società nazionale, ha confermato: “In Lombardia siamo al lumicino”. In questo stato, dice, “il sistema può reggere ancora pochissimo“. Scarseggiano i posti, ma scarseggia anche il personale in corsia. Il governatore Fontana ha annunciato di voler anticipare la laurea di cento infermieri, prevista per aprile. Per far fronte alla mancanza di posti letto, 80 caserme in tutt’Italia hanno messo a disposizione le loro strutture, in caso di emergenza.

CRONACA ORA PER ORA

12.12 – Sileri: “Aspetterei a parlare di frenata dei contagi” – “Aspetterei a dire ‘frenatà dei contagi, è troppo presto per parlare di frenate. Se l’incubazione è fino a 14 giorni, dobbiamo aspettare per capire. Perché se in altre zone ci sono casi satellite, potrebbero dar luogo a altre ondate”. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine della presentazione dei dati 2019 del Centro Nazionale trapianti, commenta così il possibile calo dei contagi da coronavirus emerso ieri. “Essendoci un periodo di incubazione della malattia – ha aggiunto – dobbiamo aspettare per capire se vi sia effettivamente un calo. Per ora i focolai sono in Veneto e Lombardia e finché è così è abbastanza sotto controllo, perché hai un caso lo rintracci e metti in quarantena i contatti, fai il test su chi ha dei sintomi”.

11.54 – Marche, morto 60enne con patologia pregressa – È morto questa notte all’ospedale di Pesaro (Marche Nord) il secondo paziente contagiato dal Coronavirus. Si tratta di un uomo sessantenne con patologia pregressa. “Esprimo ai familiari delle vittime la mia vicinanza”, scrive il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.

11.43 – Dipendente Rai è un giornalista – Il dipendente Rai risultato positivo al primo tampone, a quanto apprende l’Adnkronos, è un giornalista. Non manifesta alcuna infezione. E ora si attende l’esito del secondo tampone.

11.31 – Primo caso di positività in Rai – La Rai rende noto che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell’Azienda. Il dipendente è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. Il dipendente è risultato positivo al primo tampone e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni.

11.23 – Emilia-Romagna, positivo dipendente regionale e sindaco – L’agenzia Dire fa sapere che è risultato positivo al coronavirus un dipendente regionale e sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi, che ieri ha annunciato l’auto-quarantena a causa del risultato positivo del tampone al quale è stato sottoposto.

11.01 – Veneto, positivi salgono a 307 – In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 307, 16 in più rispetto a ieri, 68 i pazienti ricoverati negli ospedali della regione, 18 dei quali in terapia intensiva. A Vò si sono registrati 88 casi, seguita da Treviso con 82. Lo rende noto il bollettino quotidiano della regione Veneto.

10.50 – Positivi due giudici del Tribunale di Milano – Due magistrati di Milano, uno della Sesta sezione civile e l’altro della sezione Misure di prevenzione, sono risultati positivi al Coronavirus e sono ora in isolamento. “Non stanno male”, ha precisato il presidente del Tribunale milanese Roberto Bichi, spiegando che ora stanno arrivando le squadre per sanificare gli ambienti da loro frequentati e che una trentina di persone, fra magistrati e personale amministrativo che hanno avuto contatti con loro, andrà in autoisolamento. Bisognerà poi monitorale eventuali altri contatti dei due magistrati.

10.45 – 71enne positivo scappa dall’ospedale e torna a casa: denunciato – Un settantunenne positivo al Coronavirus è scappato dall’ospedale Sant’Anna di Como ed è ritornato a casa in taxi nella provincia di Bergamo. Il tutto, riferiscono i media locali, è successo ieri mattina. L’uomo era stato trasferito dalla Bergamasca a Como ed era ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive. Ma ormai si sentiva bene e quindi, dopo il controllo di primo mattino, ha preso le sue cose, chiamato un taxi ed è tornato a casa a Casnigo. Quando in ospedale si sono accorti della sua assenza, durante il giro di visite, hanno avvisato i carabinieri. I militari di Bergamo sono andati nella sua abitazione e lo hanno denunciato per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. Il tassista che, ignaro, lo ha accompagnato a casa ha deciso di mettersi in auto quarantena e sta valutando di denunciarlo.

10.40 – Altre tre persone contagiate in Trentino – Altri tre casi di contagio da Coronavirus sono stati rilevati in Trentino. Si tratta di persone anziane tutte legate alla donna di 83 anni di Trento, trovata positiva ieri al Covid-19 e ricoverata in ospedale. Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di un’informativa in Consiglio provinciale. Tutte e tre le persone sono anziane e collegate all’ambito sociale della donna trovata positiva. Tutti i nuovi contagiati, residenti a Trento, stanno bene e si trovano in quarantena nelle loro abitazioni.

10.15 – Iss: “Troppo presto per parlare di frenata dei casi in Italia” – Con 1835 casi positivi a ieri pomeriggio, 258 in più del giorno precedente “è troppo presto per parlare di una frenata dei contagi in Italia. Dobbiamo monitorare attentamente la situazione, ribadire che occorre mantenere le misure adottate” per frenare il nuovo coronavirus, “e valutare se estenderle ad altri focolai”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. “Preoccupano infatti alcuni comuni nella Bergamasca e nella provincia di Pesaro”, aggiunge l’esperto. Proprio l’Iss, insieme al dipartimento scientifico del Policlinico Militare Celio di Roma, ha sequenziato gli interi genomi del virus Sars-Cov-2 isolati dal paziente cinese allo Spallanzani e da un paziente lombardo. “Presto sarà disponibile anche la sequenza di un paziente veneto”, assicura Rezza. Il sequenziamento genomico di un virus nuovo ha implicazioni importanti. “Permette di conoscere l’intero codice genetico del virus e di seguirne i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Ciò è utile per conoscere e seguire i focolai epidemici”, hanno spiegato dall’Istituto.

10.10 – Sale a tre il numero dei contagi in Molise – Sale a tre il numero dei contagiati da Coronavirus in Molise. Dopo il primo caso, una donna di Montenero di Bisaccia (Campobasso), accertato ieri pomeriggio all’ospedale Cardarelli di Campobasso, i tamponi effettuati sul marito e un altro familiare della paziente hanno dato esito positivo.

10.00 – Preparativi all’ospedale militare di Milano – Sono visibili dall’esterno dell’ospedale militare di Milano i preparativi per il previsto arrivo di una sessantina di malati di Coronavirus che vengono dimessi dall’ospedale ma hanno bisogno di qualche giorno di isolamento prima di tornare a casa. Nello storico ospedale militare nel quartiere di Baggio alla semiperiferia del capoluogo lombardo entrano ed escono mezzi dell’Esercito, dei carabinieri ma non si sono ancora viste ambulanze civili.

09.50 – Regione Lazio: “Nessun focolaio autoctono” – “Ad oggi non ci sono focolai nel territorio della Regione Lazio e non ci sono cittadini residenti a Roma positivi al Covid-10”. Lo ribadisce con una nota l’assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

09.40 – Caso di Pomezia collegato a un concerto al Forum di Assago – L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia, collegati all’agente di polizia ricoverato allo Spallanzani, “evidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 Febbraio al Forum di Assago. La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia”. Lo scrive sui social l’Assessorato alla Sanità e all’integrazione socio sanitaria della Regione Lazio. “Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo”, conclude la nota.

09.30 – 58enne positivo, chiuse scuole in 4 paesi del Salento – I sindaci di Aradeo, Galatina e Nardò hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole per garantire la sanificazione degli ambienti. Si tratta di un provvedimento che segue il caso di positività al Coronavirus accertato su un 58enne di Aradeo ricoverato presso l’ospedale di Galatina. Da quanto si apprende l’uomo avrebbe avuto contatti di lavoro in Lombardia, a Milano, da dove sarebbe tornato da poco. La chiusura delle scuole a Nardò deriva dal fatto che un famigliare del 58enne frequenta un istituto scolastico. Anche il sindaco di Galatone, comune confinante con Galatina e Aradeo, ha disposto la chiusura oggi e domani e la sanificazione delle scuole di ogni ordine e grado.

09.25 – Borse europee aprono in rialzo – Apertura in netto rialzo per i principali listini europei sulla scia sulla scia delle parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo cui Francoforte è pronta ad adottare “misure appropriate e mirate” per affrontare l’emergenza coronavirus. A Londra l’indice Ftse100 avanza dell’1,4% a 6.748,18 punti, a Parigi il Cac40 guadagna l’1,4% a 5.408,15 punti, a Madrid l’indice Ibex mette a segno un +1,41% a 8.865 punti e a Francoforte il Dax segna un rialzo dell’1,38% a 12.021,62 punti.

09.20 – Gallera: “Se limitiamo contagi sistema sanitario regge” – “Il virus è dotato di una grande contagiosità e se limitiamo la diffusione il sistema regge. E’ questo anche per il sacrificio di chi vive nella zona rossa ai quali va tutta la mia solidarietà e vicinanza”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo a Mattino Cinque. “Il coronavirus costringe alcuni malati a stare anche tre settimane in terapia intensiva” ha aggiunto, e questo mette sotto stress il sistema che però, “regge grazie alla collaborazione tra ospedali pubblici e strutture accreditate”. “Stiamo eseguendo i tamponi in misura più selettiva – ha detto Gallera -, i risultati delle attività che abbiamo posto in essere si vedranno tra 7-10 giorni. Ad oggi i ricoveri in terapia intensiva aumentano e così anche quelli in reparto. Ma abbiamo anche un dato positivo, sono state dimesse 130 persone e due pazienti della zona rossa sono guariti”

09.15 – Docente positiva, chiusa scuola a Torre del Greco – Un’insegnante dell’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco (Napoli) è risultata positiva al tampone sul Coronavirus e il sindaco ha chiuso la scuola. Dopo un incontro avvenuto nella sede centrale dell’istituto di viale generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con l’assessore alla Pubblica istruzione Enrico Pensati e la dirigente scolastica Rosanna Ammirati a seguito della notizia che una docente residente a Striano sarebbe risultata positiva ai test effettuati al Cotugno, il primo cittadino Giovanni Palomba ha deciso di sospendere le attività didattiche nei due plessi di riferimento. “Si comunica – scrive il sindaco di Torre del Greco sulla sua pagina Facebook – che a scopo precauzionale, a seguito di sospetto caso di Covid-19, l’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi resterà chiuso dal 3 marzo al 6 marzo 2020”.

09.10 – Boccia: “Agire su infrastrutture e credito per superare emergenza” – Sblocco delle infrastrutture in chiave italiana ed europea finanziandole con eurobond e attivazione di una ‘questione credito’ in modo da accompagnare le imprese in questa fase di transizione potenziando il Fondo di Garanzia. Sono queste le misure di cui l’Italia ha bisogno nell’immediato secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per fare fronte all’emergenza economica creata dal coronavirus. Intervistato a Radio 24, Boccia ha sottolineato come l’epidemia creerà un calo della domanda privata che deve essere compensata da una domanda pubblica in settori come le infrastrutture. “Bisogna agire in chiave straordinaria – ha detto Boccia – e questa compensazione deve essere immediata”.

08.55 – Gallera: “Stiamo liberando 250 posti in terapia intensiva” – La Regione Lombardia sta recuperando posti in terapia intensiva da dedicare ai pazienti di coronavirus: ieri erano 240 a cui se ne sono aggiunto una cinquantina messi a disposizione dalla sanità privata e oggi con il recupero anche dei blocchi di chirurgia “saremo circa a 250”: così ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ad Agorà. Gallera ha ribadito che “il vero punto debole è la terapia intensiva e per questo ma Regione ha stanziato 40 milioni per l’acquisto di respiratori mobili, i cosiddetti CPAP.

08.50 – Primo caso sospetto positivo a Prato – Primo caso sospetto positivo di coronavirus a Prato, in attesa della validazione dell’Istituto superiore di sanità. La conferma della positività al tampone per la ricerca del Covid-19 è arrivata nella tarda serata di ieri dall’ospedale fiorentino di Careggi a cui erano stati inviati i campioni. Secondo quanto spiegato, si tratta di una giovane donna italiana, residente a Firenze, rientrata in Toscana dopo alcuni giorni trascorsi a Bergamo. La donna era andata a Prato a trovare la mamma. In casa della madre avrebbe avvertito i primi sintomi. Così è andata all’ospedale Santo Stefano di Prato dove è stato effettuato il tampone. Adesso è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale pratese: le sue condizioni generali di salute sono definite buone. Con questo salgono a 14 i casi in Toscana, di cui cinque validati dall’Iss, gli altri in attesa.

08.40 – Papa Francesco negativo al coronavirus – “Papa Francesco colpito dal raffreddore si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone, risultato ovviamente negativo. ‘È solo una lieve indisposizionè”. Lo scrive il quotidiano Il Messaggero, che descrive un Vaticano al momento “desolatamente vuoto e orfano delle folle compatte di turisti”. “Quando mercoledì sera Papa Francesco ha fatto ritorno a Santa Marta dopo una intera giornata trascorsa al vento di tramontana di piazza San Pietro e alla processione dell’Aventino, ha cominciato ad accusare i classici sintomi del raffreddamento. – si legge sul quotidiano – Tosse qualche linea di febbre, ma di gola, brividi. I suoi medici sono immediatamente intervenuti per i controlli del caso. Naturalmente gli è stato fatto anche il tampone per vedere se fosse coronavirus ma l’esito è stato fortunatamente negativo, così il Papa ha continuato la sua attività alleggerendola di parecchio, lasciandosi solo gli incontri mattutini a Santa Marta. Ha dovuto però rinunciare anche alla settimana ad Ariccia, alla casa del Divin Maestro, dove per sette giorni tutta la curia è in ritiro spirituale”.

08.35 – Riaprono le scuole in Sicilia – Hanno riaperto le porte questa mattina le scuole della Sicilia. Dopo la chiusura disposta dal Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per evitare eventuali contagi da Coronavirus. La scorsa settimana erano state chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

08.30 – Di Maio: “No a blocchi contro gli italiani” – “Irrita” sapere che per l’emergenza coronavirus alcuni Paesi stanno bloccando cittadini italiani all’estero senza alcun criterio. E di fronte a “forzature o blocchi insensati” l’Italia risponderà: “È un Paese che esige e merita rispetto, così come ogni singolo italiano”. Lo assicura il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla Stampa. E chiarisce che alla Farnesina ci si è già attivati per far ritirare blocchi che si ritengano ingiustificati e che si è chiesto di discutere il tema delle chiusure verso l’Italia anche al prossimo Consiglio Affari Esteri.