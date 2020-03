Passerella con tanto di standing ovation sabato pochi minuti prima dell’inizio di Lazio-Bologna, all’olimpico. L’allenatore della squadra emiliana, Sinisa Mihajlovic, ha ricevuto l’affetto anche della squadra avversaria, in particolare dai tifosi della curva Nord. Mihajlovic ha deciso di ringraziare i biancocelesti per il sostegno dimostrato durante la sua malattia. “Siamo al tuo fianco, forza Sinisa”, hanno scritto gli ultras su degli striscioni. Anche lo speaker dello stadio ha urlato il suo nome, come si fa per la presentazione dei giocatori della squadra di casa.

