“Il panico è una reazione del tutto ingiustificata che compromette la complessiva efficienza del sistema”. Il premier Giuseppe Conte chiede di riportare la calma nella popolazione e sottolinea come questo sia “il momento della coesione e dell’unità nazionale, non della polemica“. Martedì i casi di coronavirus in Italia hanno superato i confini del Nord e ci sono state nuove vittime, tutte già con altre patologie. Nel frattempo il governo ha predisposto una nuova ordinanza, riguardante le Regioni non direttamente interessate dai focolai in corso, per avere una risposta omogenea a livello nazionale. Per questo, intervistato dal Corriere della Sera, il premier ribadisce l’importanza di “un atteggiamento responsabile, ispirato a collaborazione e professionalità” da parte di “tutte le forze politiche”.

“Questo è il momento della coesione e dell’unità nazionale, non della polemica“, spiega Conte. Che poi attacca chi diffonde fake news perché “è gravissimo che si speculi su un’emergenza”. Ma ricorda anche che “chi pensa di poter lucrare in termini di consenso, alimentando la paura, non fa l’interesse della nazione. Abbiamo un’emergenza che ci impegna severamente e un Paese di cui prenderci cura”. “Le nostre decisioni – spiega il premier – poggiano sempre sulle valutazioni del comitato tecnico-scientifico. Nel dibattito pubblico si dice di tutto e di più, ma dobbiamo fidarci del giudizio degli esperti e poi tenere sempre conto della concreta praticabilità delle soluzioni, non limitandosi a valutarle solo in astratto“. Conte, riferendosi a chi lo accusa di essere un “fascista” e di volere “pieni poteri“, replica che “stiamo lavorando in pieno accordo con i governi territoriali e che le misure adottate sono studiate per essere adeguate, efficaci e coerenti con il principio di proporzionalità”.

Intanto il numero totale delle persone contagiate in Italia martedì sera è salito a 322, dopo “oltre 8.600 tamponi realizzati sulla popolazione”. Undici le vittime dell’epidemia. “Il numero di contagi non deve allarmarci. È comunque il frutto di una linea di azione energica e rigorosa e di controlli efficienti, messi in campo da subito. Stiamo operando per fare in modo che un domani, guardandoci indietro, non potremo rimproverarci nulla“, sottolinea ancora il premier Conte.

CRONACA ORA PER ORA

08.49 – Azzolina: “Nessun rischio studenti perdano l’anno”

“Nessun rischio che i nostri studenti perdano l’anno”. Lo ha affermato ila ministra delol’Istruzione Lucia Azzolina intervenuta a Radio 24.

08.45 – Borsa: nuova seduta negativa per le borse asiatiche

Seduta negativa per le borse asiatiche sulla scia del tonfo di Wall Street e dell’allarme che il coronavirus possa espandersi negli Stati Uniti. I nuovi casi di contagio in Corea, arrivati a mille dai 51 di una settimana fa, schiaccia lo won ai minimi e fa segnare il peggior calo a Seul (-1,28%). Ribassi più contenuti a Tokyo (-0,79%), Hong Kong (-0,87% a seduta ancora in corso) e Shanghai (-0,83%). Fa peggio Shenzhen (-2,71%).

08.42 – La Russia sconsiglia viaggi in Italia

La Russia mette in guardia i propri cittadini contro i viaggi in Italia, Corea del Sud e Iran per cercare di contenere la diffusione del coronavirus nel Paese: l’autorità per la sicurezza dei consumatori, Rospotrebnadzor, ha esortato i russi a evitare di recarsi in questi Paesi “fin quando la situazione epidemiologica non si sarà stabilizzata”. Mosca aveva già sconsigliato i viaggi in Cina. Finora in Russia si registrano solo due casi di contagio, nessuna vittima.

08.37 – Primo caso in Brasile: uomo che è stato in Italia

Il Brasile ha registrato il primo caso di coronavirus. Si tratta di un 61enne della città di San Paolo che per lavoro è stato in Lombardia tra il 9 ed il 21 febbraio. Lo riporta il quotidiano Folha de S. Paulo citando l’ospedale israelita Albert Einstein. Secondo le informazioni della struttura, il paziente “è in buone condizioni cliniche e non ha bisogno di essere ricoverato in ospedale, rimanendo in isolamento respiratorio per i prossimi 14 giorni”. Il Brasile è il primo paese dell’America Latina a registrare un caso di coronavirus.

08.23 – El Salvador blocca arrivi da Italia e Corea del Sud

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha disposto come misura per prevenire il contagio da coronavirus il divieto di ingresso nel Paese per le persone in viaggio da Italia e Corea del Sud.

Lo ha reso noto il quotidiano La Prensa Grafica, precisando che il capo dello Stato ha anche ordinato che quanti sono entrati in territorio salvadoregno negli ultimi giorni siano posti in quarantena.

08.11 – Direttiva della Pubblica amministrazione: privilegiare telelavoro

Anche nella P.a privilegiare “modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, favorendo chi ha patologie, i pendolari e quelli su cui grava la cura dei figli. Invito a “potenziare il ricorso al lavoro agile”. Anche per convegni e riunioni viene raccomandata la “modalità telematica”. Lo stabilice la direttiva firmata dalla ministra della P.a, Fabiana Dadone, con le “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fuori dai comuni interessati di Veneto e Lombardia.

08.00 – Conte: “No polemiche, è ora dell’unità”

Non è questo il momento delle polemiche e chi pensa di poter speculare in termini di consenso alimentando la paura non fa l’interesse della nazione. Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera, in cui evidenzia il lavoro fatto finora per fronteggiare l’emergenza coronavirus e annuncia l’arrivo di un pacchetto di misure strutturali per i settori economici rimasti colpiti. Conte ricorda le misure draconiane già adottate, spiega che si sta lavorando di concerto con il quadro internazionale, e ribadisce la necessità di un lavoro di collaborazione.