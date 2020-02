Il dipendente in questione è un tecnico dell’unità di crisi della Regione Lombardia che coordina l’emergenza. Nella fattispecie, l’uomo, in forze all’assessorato regionale al Welfare (quello di Giulio Gallera), presenta i sintomi tipici del coronavirus e gli è stato effettuato un tampone

Era stata convocata alle 18.30, subito dopo quella del capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Ma quando tutti i giornalisti erano in sala, il consueto punto stampa della Regione Lombardia sul coronavirus è stato annullato in fretta e furia. Il motivo, con le parole usate dall’ufficio stampa del Pirellone: “Sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’Unità di crisi che sta coordinando l’emergenza coronavirus, in ottemperanza delle linee guida del ministero della Salute”. Sala stampa evacuata e notizie frammentarie. Per ora si sa che il dipendente in questione è un tecnico dell’unità di crisi della Regione Lombardia che coordina l’emergenza. Nella fattispecie, l’uomo, in forze all’assessorato regionale al Welfare (quello di Giulio Gallera), presenta i sintomi tipici del coronavirus e gli è stato effettuato un tampone.

Ciò che è certo è che sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus nel palazzo della Regione Lombardia si sono tenute conferenze stampa ogni giorno. Dopo venerdì 21 febbraio, giorno della notizia del primo contagio, sia l’Ordine nazionale dei giornalisti che l’Associazione Stampa Lombarda hanno diffuso delle sorta di linee guida e di comportamenti consigliati per i colleghi che hanno seguito la vicenda dai luoghi del contagio. La stragrande maggioranza di coloro che sono stati a Codogno nelle prime ore dell’emergenza, ad esempio, dal giorno successivo è stata tenuta in isolamento dalle rispettive aziende, mentre altre hanno deciso di continuare a tenere in servizio i colleghi inviati nel paese del Lodigiano.

Sulla vicenda, da segnalare il post su Facebook di Michele Anzaldi, deputato renziano e segretario della commissione di Vigilanza Rai: “In questi giorni diversi inviati delle tv e dei giornali sono stati nelle zone rosse del lodigiano e di Vo’ Euganeo per interviste e servizi – ha scritto il parlamentare di Italia Viva – Chi si occupa della loro salute e di quella dei loro colleghi e conoscenti? Le redazioni, a partire da quelle del servizio pubblico, sono al sicuro? Sarà effettuata la quarantena a casa o in strutture dedicate? Chi controlla che non abbiano contatti nel loro rientro a Roma?”. Dopo le domande, Anzaldi ha ricordato che “secondo le indicazioni operative disposte dalla Task Force istituita dalla Rai, al termine della missione, i dipendenti non possono accedere ai siti aziendali e sono invitati a restare a casa per un periodo di quattordici giorni dalla data del rientro. È necessario però – ha continuato – che queste disposizioni siano pienamente garantite anche in accordo con le autorità sanitarie, non solo per la tv pubblica ma per tutte le tv e testate giornalistiche. Chi se ne occupa? Ad esempio su La7 abbiamo visto l’episodio di un rischio contagio in diretta, segnalato dalla professoressa Gismondo del Sacco di Milano: quali contromisure ha preso l’editore?”.