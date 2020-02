Trentacinque varchi presidiati dalle forze dell’ordine e accesso solo con uno specifico permesso. È la vita nella “zona rossa” della Lombardia, cioè la cosiddetta zona del focolaio da dove sarebbero partiti i contati di coronavirus. Tra chi arriva fino al confine per portare medicine e generi di prima necessità ai familiari, ai camionisti che possono passare per rifornire i supermercati. Ecco com’è la vita nei comuni blindati dal governo dopo i primi contagi. A Sono le Venti, la trasmissione in onda sul Nove e diretta da Peter Gomez, il viaggio al confine con la “zona rossa”

