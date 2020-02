Si ferma anche la pallacanestro. La Federbasket ha deciso – di concerto con Lega Basket, Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket femminile – di sospendere i campionati di Serie A e A2 sia maschile che femminile e la Serie B maschile a causa dell’emergenza coronavirus. Il presidente Gianni Petrucci ha quindi disposto il rinvio di tutte le gare prevista nel prossimo week end e la Fip in una nota conferma che “continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti”.

In realtà, almeno per la Serie A maschile, il calendario di alcune squadre è molto fitto per gli impegni europei e ulteriori rinvii rischiano di imballare i prossimi mesi che prevedono già un ritmo serrato visto che lo scudetto viene assegnato attraverso il meccanismo dei playoff su tre turni e già i quarti di finale prevedono la sfida al meglio delle cinque gare. Un’opzione vagliata in questo momento prevede proprio di ridurre almeno il primo turno di playoff al meglio delle tre partite recuperando qualche giorno utile.

Già nella giornata di lunedì era arrivata la “quarantena” per il calcio che giocherà a porte chiuse e scelte ancora più drastiche per altre discipline, come rugby e volley. La Serie A si disputerà senza tifosi perché la Lega non può permettersi altri rinvii. mentre la Lega Pro ha rinviato la nona e la decima giornata di ritorno del girone A e B. La pallavolo si fermerà fino al primo marzo compreso. Identica misura è stata anche nel rugby e negli sport invernali. A rischio, tra l’altro, c’è anche la Milano-Sanremo, grande classica del ciclismo.