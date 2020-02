Abuso d’ufficio, truffa e falso i reati ipotizzati. Sono state chiuse le indagini su appalti e subappalti delle Sae (Soluzioni

abitative di emergenza), la casette per i terremotati, nelle Marche. Il sostituto procuratore di Ancona Irene Bilotta ha inviato l’avviso a 35 indagati tra persone e aziende, compreso il Consorzio Arcale. Tra loro dirigenti e funzionari regionali e dell’Erap (Ente Regionale per L’Abitazione Pubblica Delle Marche) imprenditori e reti di imprese. Nei lavori sarebbero state impiegate anche ditte non in possesso della certificazione antimafia.

L’indagine è scattata nel 2017 e nel luglio del 2018 erano emersi i nomi dei primi indagati. Coinvolti i dipendenti regionali che si erano occupati della procedura d’appalto che aveva portato all’assegnazione delle ditte incaricate di realizzare i moduli abitativi. Il Nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di finanza aveva effettuato una serie di perquisizioni e sequestri negli uffici della Protezione civile e dell’Erap, su richiesta della Dda. I finanzieri avevano sequestrato diversi supporti informatici, a partire dai computer, e scatoloni di documentazione scritta. Sequestri e perquisizioni erano stati fatti anche nelle abitazioni di residenza degli indagati.

Il materiale prelevato fa riferimento agli ultimi due anni: al vaglio delle Fiamme gialle tutta la documentazione e il materiale informatico relativo alle procedure di appalto e subappalto relative alle Sae: circa 1.900 nelle Marche, fornite dal consorzio Arcale, in base ad un accordo quadro nazionale con la Protezione civile, la cui consegna sta per essere completata.