Nel giro di 24 ore, l’account Twitter di Colin Browning, tifoso del Leicester e della buona birra, è esploso: merito (o colpa) di una foto postata all’aeroporto di Amsterdam, in cui mostra una lunga coda al gate e scrive: “Un servizio disgustoso, sono nella fila ‘immigrazione‘ da 55 minuti. Questa non è la Brexit per cui ho votato”. Ma piovono commenti di critica: “Questa è esattamente la Brexit per cui hai votato”.

Absolutely disgusting service at Schiphol airport. 55 minutes we have been stood in the immigration queue. This isn’t the Brexit I voted for. pic.twitter.com/QcSne9d4qW — Colin Browning (@ColinBrowning14) February 13, 2020

Colin Browning sul suo profilo si presenta come un fiero “brexiter” e nella bio scrive: “Make Britain Great Again”, sulla falsariga dello slogan trumpiano. In un solo giorno il suo post è diventato virale: oltre 7mila retweet e 30mila interazioni. Tra i commenti c’è chi lo prende in giro “Ei boomer, finalmente ci sei arrivato anche tu!” e chi, esasperato, sospire: “Oh, Colin”.

La foto è stata scattata all’aeroporto di Schipol, ad Amsterdam, che sta già sperimentando il regime futuro per alcuni voli: per questo si allungano le code alla frontiera. Diversa è la situazione in altri aeroporti durante questo periodo di transizione: il Regno Unito fa ancora parte della libera circolazione europea, fino al 1 gennaio 2021 quindi si può ancora volare senza passaporto.