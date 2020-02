“Il rigore? Secondo le norme attuali è clamoroso. Se poi mi chiedessi cosa ne penso delle norme vigenti direi che non mi piacciono”. Così il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, al termine della partita pareggiata in extremis contro il Milan a San Siro grazie al rigore di Cristiano Ronaldo. “Lenti e prevedibili? Non sono d’accordo” aggiunge Sarri, “vedo una squadra che esce palla al piede più velocemente e che cresce nel gioco”.