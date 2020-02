“Gli arbitri mi dovranno spiegare perché altri episodi simili vengono considerati non punibili e questo invece sì. Per me non c’era, ma detto questo, ora dobbiamo trovare la forza di fare una grande impresa a Torino, anche se questa sera rimane un grande rammarico per una partita che meritavamo di vincere”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine della semifinale di andata di Coppa Italia terminata 1 a 1 contro la Juventus dopo il calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero.