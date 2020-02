In un Consiglio comunale blindato da un cordone di forze dell'ordine, i dodici consiglieri della maggioranza del sindaco Giampiero Cipani hanno deciso, con 14 voti a 3, di bocciare la mozione di revoca e mantenere il Duce come cittadino onorario, riconoscimento conferitogli nel 1924

Benito Mussolini manterrà la cittadinanza onoraria di Salò. Lo ha deciso il Consiglio comunale respingendo la mozione presentata e sostenuta dai tre membri del gruppo Salò Futura, gli unici a votare in favore della revoca. La maggioranza ha motivato la propria scelta definendo la richiesta “strumentale e anacronistica” e tra loro c’è, in qualità di consigliere, anche l’eurodeputata in quota Lega, Stefania Zambelli.

In un’assemblea blindata da un cordone di forze dell’ordine, i dodici consiglieri della maggioranza del sindaco Giampiero Cipani, avvocato ex Forza Italia, al secondo mandato dopo essere stato eletto con una lista civica di centrodestra e senza la presenza nella coalizione della Lega che si era presentata da sola, hanno deciso, con 14 voti a 3, di mantenere il Duce come cittadino onorario, riconoscimento conferitogli nel 1924.