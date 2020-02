“Personalmente sono favorevole alla revoca. Ciò che conta, però, è che il governo si decida. Se in Aula arriva la revoca, suffragata dai fatti, la votiamo. Se arriva la proroga (della concessione, ndr), anch’essa suffragata dai fatti, la Lega darà l’ok“. A dirlo, nel corso dell’incontro alla Stampa estera a Roma, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in riferimento alla vicenda della concessione di Autostrade per l’Italia dopo la tragedia del ponte Morandi che ha provocato la morte di 43 persone.

