“Ammettere la Frenquellucci (M5s) in giunta? È cambiato lo scenario politico. Nel momento in cui è nato il governo Conte 2 è finito il tripolarismo in Italia e ne abbiamo avuto la risposta ulteriore nelle elezioni emiliano-romagnole. Quindi occorre far diventare l’esperienza dell’esecutivo anche qualcosa di più”, così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci a Sono le Venti, il programma condotto da Peter Gomez in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove, commenta la decisione di chiamare Francesca Frenquellucci, consigliera comunale del Movimento 5 stelle, in giunta come assessore all’Innovazione. “Dobbiamo governare fino al 2023? Allora usciamo dall’ipocrisia. È evidente che questo governo diventa un progetto politico diverso rispetto al passato”, ha continuato il primo cittadino aprendo alla possibilità di un accordo tra Pd e Movimento anche al livello regionale, in vista delle prossime elezioni delle Marche: “Pesaro è un modello nazionale, se siamo riusciti ad arrivare a una sintesi partendo da posizioni diverse, questo si può fare ovunque”. “Il meccanismo politico in atto è questo, c’è un nuovo bipolarismo da una parte il sovranismo di destra con Salvini e la Meloni dall’altra un campo riformista ed ecologista da costruire con il nuovo Pd e che deve guardare anche ai 5stelle”, ha concluso Ricci dicendosi ottimista sul futuro dell’esecutivo. “Il governo cadrà sulla prescrizione? No, non credo. Ma il ministro Bonafede dovrebbe ragionare bene, perché non possiamo tenere a vita delle persone sotto processo”, ha chiosato il sindaco.

