“Italia Viva di Matteo Renzi mette a rischio il governo sulla prescrizione e intende votare con le destre? Basta picconi e divisioni, confido sul fatto che le soluzioni si possano trovare. Se non si trovassero andremo avanti con la nostra proposta di legge. La nostra iniziativa è per trovare soluzioni non per rompere o distruggere”. A rivendicarlo, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a margine di un incontro con l’ambasciatore cinese a Roma e le ricercatrici dello Spallanzani nella sede della regione Lazio. “Basta con le lacerazioni, è il momento di ricostruire il Paese che significa dare agli italiani una prospettiva e delle certezze. Questo vuole dire costruire una agenda di cose concrete che si possono fare”, ha continuato. E sulle minacce renziane, ha aggiunto: “Noi non lo facciamo, chiedetelo a chi lo fa”.