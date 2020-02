“Votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione. Bonafede, fermati finché sei in tempo. Poi non dite che non ve lo avevamo detto: in Senato senza Italia Viva non avete i numeri. E forse nemmeno alla Camera”. A dirlo, dal palco di Cinecittà che chiude la prima Assemblea nazionale di Iv, Matteo Renzi. A Palazzo Madama i senatori di Italia Viva sono 17.

