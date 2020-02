In campo si affronteranno Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers: record di scommesse sul risultato. Grande attesa per l'Halftime Show, quest'anno femminile e "latino": sul palco Jennifer Lopez e Shakira

Negli Stati Uniti è l’evento sportivo più importante dell’anno, capace di tenere davanti al televisore oltre cento milioni di telespettatori: stanotte si gioca il Superbowl, la finale di campionato della National football League. Una tradizione nata nel 1967 che negli anni è diventata un appuntamento fondamentale, una vetrina ghiotta per gli spot elettorali e per le esibizioni musicali: cosa aspettarsi dalla partita di stanotte.

1 Cos’è. Il Superbowl è la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Dalla fine degli anni ’60 è diventato l’evento televisivo più seguito dell’anno negli Stati Uniti, un momento che tiene incollati allo schermo milioni di persone. Nel 2014 si arrivò alla cifra record – imbattuta – di 114 milioni di telespettatori. Negli anni è diventato famoso soprattutto come momento di grande spettacolo: vengono chiamati artisti di fama internazionale a cantare l’inno e a esibirsi nell’intervallo, il famoso “Halftime Show”. Per via della popolarità dello show è la vetrina perfetta per gli spot elettorali.

2 Chi gioca. Stanotte si affronteranno “Kansas City Chiefs” e “San Francisco 49ers”: due squadre considerate egualmente forti, tanto che il sistema delle scommesse sportive è letteralmente esploso, con giocate per quasi 7 miliardi di dollari, cifra che dovrebbe aumentare nelle ultime disponibili per

3 Dove guardarlo. Questa notte la partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn dalle 00:40 e in diretta tv sul canale 20. Si può guardare in streaming su Sportmediaset.it, oppure si può “acquistare” online l’incontro tramite Nfl Game Pass a 19,90 euro.

4 I cantanti. Le performance musicali sono dei concerti in miniatura, piene di effetti speciali e coreografie: quest’anno si esibiranno due regine del pop latino, Shakira e Jennifer Lopez.

5 Il giocatore italiano. Sul campo ci sarà anche un pezzettino di Italia: il quarterback Jimmy Garoppolo, 28 anni, nato in Illinois ma con origini italiane. I suoi bisnonni, infatti, emigrarono da Vasto, in Abruzzo. Secondo i bookmakers, potrebbe addirittura aggiudicarsi l’anello di “miglior giocatore in campo”.