Ha il pass disabili, dopo un incidente avvenuto nel 2006, ma irregolare. È la denuncia fatta da Piazzapulita (che ha raccolto quella dell’ex responsabile dell’Ufficio Benessere ambientale, Fausto Bertoncelli) al vicesindaco della Lega di Ferrara, Nicola Lodi, detto Naomo. Nel servizio andato in onda su La7 si vede Lodi correre dietro ai migranti, andare in bicicletta mentre insegue presunti spacciatori e percorrere le strade della città su uno slittino trainato, probabilmente, da un’auto. Il vicesindaco, come aveva rivelato IlFattoQuotidiano.it, vive in una casa popolare nonostante uno stipendio da 4.800 euro.

Video La7