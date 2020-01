“Elezioni regionali? Non è da ieri che Salvini sbaglia le sue mosse. Ha cominciato a inanellare una serie di scemenze dallo scorso 8 agosto e da allora non ne ha azzeccata una“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, durante“Otto e mezzo”, su La7.

Travaglio elenca tutte le mosse errate del leader della Lega e aggiunge: “E’ evidente che sia un uomo in stato confusionale. L’elettorato di destra, che è di stomaco forte, di bocca buona e di memoria corta, finora ha faticato a rendersene conto, ma sta cominciando a capire. Infatti, la rimonta della Meloni e addirittura di Berlusconi in quello straordinario Jurassic Park che è la Calabria, dove vincono sempre gli stessi, dimostra che a destra c’è un rimescolamento di carte – conclude – Solo i giallorossi possono rianimare un Salvini così in difficoltà e non è escluso che ce la facciano. Basta che si illudano che il voto in Emilia Romagna sia un voto nazionale, che l’Emilia Romagna sia l’Italia, che le conseguenze di questa regione debbano ripercuotersi sul governo, che il Pd non avrebbe più bisogno di cambiare niente, che il M5s vada avviato all’estinzione senza tentare nessun tipo di recupero. Se si commetteranno questi errori, per me, possono farcela tranquillamente a riportare Salvini al 40%, dove stava nei sondaggi un anno fa”.