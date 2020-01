Scontro pepato a Coffee Break, su La7, tra i giornalisti David Parenzo e Francesco Borgonovo, sull’esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna.

Parenzo prende in giro il vicedirettore de La Verità per non aver imbroccato la diagnosi sul movimento delle Sardine nel suo libro “Contro l’onda che sale. Perché le sardine e gli altri pesci lessi della sinistra sono un bluff”.

Borgonovo replica: “Tu insulti senza aver mai letto il libro, ma basandoti solo sul titolo che poi dice quello che è effettivamente successo: le Sardine hanno perso”.

Parenzo scoppia a ridere e il giornalista de La Verità non ci sta: “Perché ridi?”.

Il conduttore de La Zanzara risponde: “Perché dici che le Sardine sono un bluff, proprio nel giorno in cui in Emilia Romagna la sinistra vince. Fossi in te, ritirerei le copie del tuo libro“.

“Tu invece dovresti ritirarti dalla vita per dignità – ribatte Borgonovo – Le Sardine sono un bluff, perché non sono un movimento di piazza, ma sono pilotate”. “Sì, da Soros“, controbatte, ridendo, Parenzo, imitando il gesto del burattinaio. E Borgonovo si infuria: “Le Sardine sono come Parenzo: persone razziste e arroganti che disprezzano l’avversario e non sanno cosa dire se non esibire una superiorità morale, non si capisce per quale motivo”.