“Nessuno tocchi la riforma della prescrizione, non per noi che abbiamo già subito, ma per chi si troverà nelle condizioni di affrontare un processo e di volere la verità su futuri disastri che dovessero avvenire”. Arriva dal luogo della strage di Viareggio l’appello alla politica a Sono le Venti, condotto da Peter Gomez sul Nove, di Marco Piagentini, che quel giorno di 11 anni fa perse la moglie e due figli e ha già visto cadere in prescrizione la sua richiesta di verità e giustizia. Il messaggio, è anche a nome del coordinamento nazionale “Noi non dimentichiamo” che riunisce le vittime delle stragi italiane. Piagentini è presidente dell’Associazione delle vittime della strage di Viareggio e alla memoria e la ricerca della verità unisce l’impegno per evitare che disastri del genere possano accadere ancora, “perché il dolore non va mai in prescrizione, e non capiamo per quale motivo invece in Italia possano andare in prescrizione le responsabilità di chi ha causato tutto questo dolore. Quella sulla prescrizione è una riforma a tutela dei cittadini e delle vittime, chi la contrasta lo fa perché evidentemente intende usare la prescrizione ad altri fini, ovvero per salvarsi dal processo anziché nel processo”.

