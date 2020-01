“Vogliamo vincere per governare questa Regione. E questa volta abbiamo veramente presentato qualcosa di più nuovo e più largo, con dentro tantissimo civismo, e io mi auguro arrivino voti anche dal Movimento 5 stelle“, così il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini, a meno di quarantotto ore dal voto per le Regionali in Emilia-Romagna a Sono le Venti, il nuovo programma di Peter Gomez in onda alle 19.53 sul canale Nove. “Il voto disgiunto è una possibilità, perché si può votare il proprio partito o movimento di riferimento e dare un senso alla propria identità e mettere una croce sul simbolo del partito che si preferisce, ad esempio il Movimento 5 stelle”. “Però”, ha continuato, “siccome il M5s con questa legge elettorale – che è a turno secco e la notte del voto, chi ha un voto in più vince, chi ne ha uno in meno perde -, non potrà mai vincere, chi pensa che non sia indifferente vinca io o la mia avversaria può mettere la croce sul nome del presidente. Quindi un voto al M5s e un’altra croce su Stefano Bonaccini“.

