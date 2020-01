Camila Giorgi si qualifica per il terzo turno degli Australian Open in corso a Melbourne, prima prova stagionale del Grande Slam. L’atleta marchigiana, scivolata al numero 102 del mondo, ha battuto nettamente la ex top ten russa Svetlana Kuznetsova, con il punteggio di 6-3, 6-1 in appena 1 ora e 3 minuti. Eliminato invece Andreas Seppi, vicinissimo all’impresa di battere lo svizzero Stan Wawrinka, numero 15 al mondo e in grande crescita dopo lo stop per infortunio. Il 35enne azzurro si è arreso solo al quinto set (perso 6-4) dopo 3 ore e 41 minuti di battaglia.

Giorgi approda per la seconda volta consecutiva, la terza in carriera, al terzo turno del torneo australiano. Sabato la 28enne azzurra dovrà vedersela con la tedesca Angelique Kerber. La 32enne mancina di Brema, numero 18 Wta e 17 del seeding, alla dodicesima partecipazione a Melbourne dove ha vinto il titolo nel 2016 ed è stata ancora semifinalista lo scorso anno, si è aggiudicata tutte e quattro le sfide precedenti contro Giorgi. Nel tabellone maschile l’unico superstite è Fabio Fognini che il 24 gennaio affronta l’argentino Pella.