“Una riforma che sospende definitivamente il decorso della prescrizione aiuta la giustizia e la verità”. Con queste parole il consigliere del Csm Nino Di Matteo, che oggi a Milano ha presentato il libro “Il Patto Sporco” insieme al vice direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Lillo, ha commentato la riforma della giustizia proposta dal ministro Bonafede. “Abbiamo assistito nei decenni scorsi alla creazione di una sacca di impunità di tanti reati gravi soprattutto in materia di corruzione spesso connessi alle attività delle cosche mafiose. Anche quando la magistratura individuava i colpevoli, spesso la facevano franca per il decorso della prescrizione”, ha continuato l’ex pm di Palermo. “Processi infiniti? C’è la possibilità di prevedere modi non soltanto con riforme legislative per velocizzare i processi, ma sono argomenti separati”, ha concluso.

