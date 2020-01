“Ho fatto vari incontri sulla riforma del processo penale. Non mi piace parlare di prescrizione. Quella è una norma in un disegno più complessivo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad Algeri. “Mi aspetto che Italia Viva la possa valutare nel merito”, ha sottolineato.

“Parlo della revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia un giorno sì e uno no, la mia posizione non cambia. Il dossier è stato messo a punto, stiamo in dirittura finale. Non è vero che è all’ordine del giorno per venerdì. Lo porterò in Consiglio dei ministri quando saremo pronti”.