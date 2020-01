“Ostie” fatte di crack. È quanto scoperto dalla polizia di Torino nel quartiere Barriera di Milano. Gli agenti della squadra mobile hanno trovato il laboratorio in un alloggio di via Leini. Arrestato durante il blitz un cittadino 25enne di origini senegalesi. È il secondo laboratorio scoperto nel giro di pochi mesi in città. Già lo scorso aprile le forze dell’ordine ne avevano trovato uno simile in un appartamento di via Randaccio, nel quartiere Madonna di Campagna.

