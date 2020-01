Per l'accusa, come riportando i media britannici, si tratterebbe dello stupratore "prolifico" della storia criminale. Il giudice ha stabilito che l'imputato dovrà scontare almeno 30 anni

Drogava, stuprava e filmava le sue vittime: poco meno di 200. Reynhard Sinaga, ex dottorando di origine indonesiana, è stato condannato al suo terzo ergastolo a Manchester perché riconosciuto colpevole, in questo processo, di aver attirato nel suo appartamento e violentato 48 uomini. L’uomo è già stato giudicato per altri episodi e la polizia ritiene che il totale delle vittime sia di quasi 200. Per l’accusa, come riportando i media britannici, si tratterebbe dello stupratore “prolifico” della storia criminale. Il giudice ha stabilito che l’imputato dovrà scontare almeno 30 anni.

L’uomo stava già scontando 20 anni perché riconosciuto colpevole nei due processi precedenti. Il giudice, secondo quanto riporta la Bbc, ha dichiarato che Sinaga “ha predato i giovani” che non volevano “nient’altro che una buona serata fuori con i loro amici”. Sinaga avrebbe aspettato che le vittime uscissero da locali notturni per portarli nel suo appartamento con la scusa di offrire da bere o chiamare un taxi. Quando le vittime si risvegliavano non ricordavano più nulla perché erano state drogate.

L’imputato ha sempre negato sostenendo che il sesso era consensuale e che ogni uomo aveva accettato di essere filmato fingendo di dormire, una difesa definita dal giudice come “ridicola”. Lo stupratore era stato arrestato nel giugno 2017 quando una vittima che aveva ripreso conoscenza mentre veniva aggredita avevav chiamato la polizia. Gli agenti nel telefono hanno scoperto i filmati con le altre vittime. Probabilmente era in azione da 10 anni.