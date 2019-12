“Due mesi fa vicino a Alessandria tre vigili del fuoco sono rimaste vittime di un’esplosione della cascina provocata per truffare l’assicurazione. Ma voglio sottolineare che quell’evento sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si confrontano, una nobile e una che non voglio definire. Ma l’Italia vera è una sola, quella dell’altruismo e del dovere. L’altra non appartiene alla nostra storia e al sentimento della nostra gente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il consueto discorso di fine anno.

