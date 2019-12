A rivelarlo è stato Charles Chuck Wald, dell'Air Force, ora in pensione, ma che continua a rivestire incarichi nell'amministrazione americana. La decisione degli Stati Uniti sarebbe la conseguenza del riavvicinamento di Erdogan a Putin. Se il trasferimento divenisse realtà, il sito in provincia di Pordenone diventerebbe il deposito nucleare più grande d'Europa

“Vista la crescita dell’antiamericanismo in Turchia e la volontà di Erdogan di avvicinarsi alla Russia, abbiamo urgentemente il bisogno di ricollocare le armi nucleari che abbiamo nella base di Incirlick e che non hanno più la stessa utilità a fini strategici del passato. Dobbiamo spostarle”. Ecco, quelle bombe atomiche potrebbero finire in Italia, nella base americana di Aviano, in provincia di Pordenone. A dichiararlo a Bloomberg, la multinazionale informativa che ha sede a New York, è stato il generale Charles Chuck Wald, dell’Air Force, ora in pensione, ma che continua a rivestire incarichi nell’amministrazione americana. È stato lui a parlare di Aviano come deposito per una cinquantina di atomiche. È una realtà che conosce molto bene, visto che dal 1995 al 1997 ha comandato il 31esimo Fighter Wing che ha sede nella base friulana.

“Idealmente – ha spiegato – la nuova collocazione delle armi dovrebbe essere sul suolo europeo, dove un’opzione è proprio la base aerea di Aviano, in Italia. Da un punto di vista logistico, non creerebbe troppe difficoltà”. Attualmente, la base di Incirlick è occupata dal 39esimo Air Wing, che potrebbe essere trasferito in Grecia o a Cipro, dove si trovano già alcune basi americane. Ma le bombe atomiche (i depositi sono in grado di custodirne un centinaio) dovrebbero trovare una sistemazione adatta. Per questo la scelta ricadrebbe su Aviano, nel cui sottosuolo si trovano già almeno una trentina di ordigni simili. Ma a quel punto, la base friulana diventerebbe il deposito nucleare più grande d’Europa.

L’Italia viene considerata da sempre un’alleata fedele, a prescindere dal colore dei governi. Gli americani, quindi, contano che non ci sia opposizione alla possibile richiesta. L’ipotesi di un trasferimento dalla Turchia dell’armamentario atomico non è una novità. Se ne parlò anche nel 2016, ai tempi del tentato golpe militare, quando Erdogan sospettava che gli americani ci avessero messo lo zampino. Infatti a Incirlick, una cui parte è utilizzata dall’aviazione militare turca, furono ospitati alcuni aerei da rifornimento che consentirono agli F16 dei ribelli di minacciare Istanbul e Ankara. Per questo Erdogan aveva tagliato l’energia elettrica alla base e ne aveva arrestato il comandante. Il generale Wald si dimostrò un grande decisionista quando era in Italia, facendo pressioni sulle autorità locali per ottenere il via libera al grande Progetto Aviano 2000, una serie imponente di infrastrutture e abitazioni per sistemare lo stormo e le famiglie dei militari. L’anno successivo alla sua partenza, un aereo dei marines decollato da Aviano, durante una missione di addestramento a bassa quota, aveva reciso il cavo di una funivia vicino a Cavalese, in Trentino. Fu la strage del Cermis che causò la morte delle 20 persone che si trovavano sulla funivia.