Vive da anni nelle chiese, per sfuggire all’espulsione. E il governatore del Colorado, Jared Polis, ha deciso di graziarla. Succede a Boulder, dove Ingrid Encalada Latorre, immigrata illegale del Perù arrivata negli Stati Uniti nel 2000 quando aveva 17 anni, ha vissuto con l’incubo di essere espulsa dal 2010, quando è stata condannata per aver usato un falso codice fiscale per ottenere un posto di lavoro. Nel graziarla Polis spiega di non avere alcuna autorità sullo status di immigrata illegale della donna, ma si augura che la grazia l’aiuti nella sua strada verso la legalità. Per il momento la donna continuerà comunque a vivere in una chiesa di Boulder: lo farà, spiega, fino a quando non sarà sicura che non sarà espulsa. Ad aiutarla in questi anni trascorsi in chiesa è stato un piccolo esercito di volontari. I suoi tre figli vivono sempre a Boulder con il marito.