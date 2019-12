Momenti di agitazione alla Camera durante l’intervento della deputata di Fratelli d’Italia, Ylenia Lucaselli. L’esponente di opposizione ha preso la parola rivolgendosi ai banchi della maggioranza, sottolineando come l’Aula si stesse finalmente riempiendo, mentre per gran parte della mattinata era rimasta semivuota. A quel punto, dai banchi delle maggioranza si sono levate urla di protesta. Gli animi sono stati riportati alla calma dopo l’intervento del presidente Roberto Fico. In corso c’era la discussione sulla legge di Bilancio, sulla quale il governo ha chiesto il voto di fiducia.

