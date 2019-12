La madre del ragazzo ha detto ai carabinieri di averla acquistata in un supermercato della città: gli inquirenti stanno perciò controllando gli scaffali per sequestrare le confezioni segnalate

Un tredicenne si è sentito male in classe, in una scuola media di Torino, dopo aver bevuto da una bottiglia d’acqua. Trasportato all’ospedale infantile Regina Margherita, è stato immediatamente sottoposto ad alcuni esami: dalle prime analisi dei carabinieri pare che la bottiglia contenesse ammoniaca. Il ragazzino non sarebbe grave e in questo momento è tenuto sotto osservazione in ospedale.

Anche un secondo ragazzo, compagno di classe del tredicenne, si è sentito male dopo aver aspirato dalla stessa bottiglia da cui aveva bevuto l’amico. La madre del ragazzo ha detto ai carabinieri di aver acquistato l’acqua in un supermercato della città: gli inquirenti stanno perciò controllando gli scaffali dei supermercati indicati dalla donna per sequestrare e analizzare i pacchi dell’acqua segnalata.