La promessa del centrocampista è stata fatta in zona mista a una dipendente della società, in vista della cena di Natale giallorossa. Ma Pellegrini: "Avete frainteso, parlava del suo primo discorso da capitano durante la cerimonia. Ce lo teniamo stretto"

Sembra sempre più vicino l’addio di Alessandro Florenzi alla Roma. Dopo 17 anni in giallorosso, tra giovanili e prima squadra, il centrocampista che anni fa era considerato come la possibile prossima bandiera romanista dopo gli addii di Totti e De Rossi è pronto a lasciare la capitale. Non si sa ancora quale sia, sempre che ci sia qualcosa di definitivo, la destinazione del giocatore, ma al termine della vittoria casalinga con la Spal, nella quale ha disputato un’ottima partita e confezionato l’assist per il gol di Mkhitaryan, dopo le critiche dei tifosi nelle ultime settimane, un messaggio social del compagno di squadra, Nicolò Zaniolo, ha lasciato intendere che l’addio potrebbe essere imminente: “Ti meriti tutto il meglio. Grande capitano, ti voglio bene”.

Molti hanno interpretato il messaggio non solo come un attestato di stima, ma come un saluto. Ipotesi che sarebbe confermata da un’indiscrezione secondo cui il centrocampista romanista, in zona mista, ha anticipato a una dipendente della società “Domani vi faccio un discorso strappalacrime”, in riferimento alla cena di Natale del club. Ma un altro compagno di squadra, Lorenzo Pellegrini, ha ammorbidito la versione fornita da alcuni organi di stampa: “Penso abbiate frainteso le sue parole – ha dichiarato – Si è detto emozionato per una cena con i dipendenti dove domani farà un discorso da capitano. Questo è il primo anno da capitano e farà questa cena e questo saluto. Erano riferite a questo le sue parole. Alessandro è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto”.