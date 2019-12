La moglie del presidente ha evitato di esporsi riguardo al tweet in cui il marito ha schernito la giovane attivista svedese. Le polemiche sono sorte per il fatto che la first lady promuove un'iniziativa contro il cyber-bullismo all'interno della sua iniziativa per la protezione dell'infanzia

Melania Trump venerdì ha evitato ogni commento sul recente tweet del marito che ha preso in giro la sedicenne attivista per il clima, Greta Thunberg. La first lady nel 2018 ha promosso un’iniziativa contro il cyber-bullismo all’interno della sua campagna per la protezione dell’infanzia chiamata Be Best. L’addetta stampa della Casa Bianca, Stephanie Grisham, ha rilasciato un comunicato in cui cerca di giustificare il presidente citando il progetto anti-bullismo della moglie: “Be Best è l’iniziativa della first lady e lei continuerà a usarla per fare tutto il possibile per aiutare i bambini. Non è un segreto che il presidente e la first lady comunichino spesso in modo diverso, come fa la maggior parte delle coppie sposate”. Una strategia di comunicazione, quella della Casa Bianca, definita “indifendibile” dal Washington Post.

Molti hanno ricordato che Melania è molto attenta a difendere la privacy del suo figlio minorenne. La first lady aveva reagito con sdegno quando una giurista aveva fatto un gioco di parole sul nome di Barron durante il dibattito sull’impeachment, dicendo che Trump può chiamare il figlio “barone” ma non è un sovrano assoluto. La first lady ha però ignorato l’attacco a Greta. La Casa Bianca ha sottolineato che c’è una distinzione fra il caso di Greta e quello del figlio di Trump: “Il loro figlio non è un attivista che attraversa il globo facendo discorsi. È un 13enne che vuole e merita privacy”.

Giovedì il presidente Trump aveva preso di mira Greta dopo che la rivista Time l’aveva nominata persona dell’anno. “È così ridicolo”, ha detto Trump su Twitter. “Greta deve lavorare sul suo problema di gestione della rabbia e poi andare a vedere un buon film all’antica con un amico! Rilassati Greta, rilassati!”. La campagna di Trump aveva ancora diffuso un’immagine della copertina del Time con la testa del presidente al posto di quella di Greta.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 dicembre 2019



Greta, che aveva criticato il presidente per non combattere il cambiamento climatico, ha risposto subito in modo ironico cambiando la sua descrizione del profilo Twitter, dove ora si definisce come “una giovane teenager che lavora sul suo problema della rabbia”. La ragazza ha ricevuto messaggi di supporto da varie personalità pubbliche. “Che tipo di presidente bullizza una teenager?”, ha twittato l’ex vice presidente Joe Biden, ora candidato alla Casa Bianca. “Non permettere a nessuno di offuscare la tua luce”, ha invece detto a Greta l’ex first lady Michelle Obama.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on. — Michelle Obama (@MichelleObama) 13 dicembre 2019