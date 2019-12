“Ieri ho portato mia figlia al concerto di X Factor; una famiglia romana mi fa vedere il cellulare con il messaggio delle scuole chiuse previsto per il giorno dopo. I milanesi dietro si sono messi a ridere, ma per colpa dei romani io tutte le volte che nevica sono invaso dagli hashtag #becchiudilescuole. Per fortuna ha nevicato poco”. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ironizza così sulla vicenda delle scuole chiuse a Roma e Napoli per il maltempo.