“Dal primo gennaio scatta una norma di ergastolo processuale. Signor ministro, dov’è la riforma del processo penale?“. La domanda retorica, nel corso del Questione Time alla Camera, arriva dal deputato di Forza Italia ed ex viceministro alla Giustizia, Enrico Costa, che giorni fa aveva presentato un progetto di legge per bloccare l’entrata in vigore della riforma della prescrizione, ed è rivolta al Guardasigilli, Alfonso Bonafede. “La bozza era già pronta a febbraio, la domanda la dovrebbe porre all’alleato di governo di allora (la Lega, ndr) che ha preferito non portare avanti la riforma del processo penale per non fare entrare in vigore quella della prescrizione – è la replica dell’esponente del M5s – ora noi puntiamo a eliminare i tempi morti del processo. Gli stessi su cui per oltre un decennio in cui siete stati al governo non siete mai intervenuti“.

