L'ex leader della Lega aveva ancora un anno di pena da scontare perché nel 2011 diede del "terùn" all'allora presidente della Repubblica. La nota del Colle spiega che si è tenuto conto del parere non ostativo del ministro della Giustizia e delle condizioni di salute del condannato, oltre al fatto che Napolitano abbia riferito di non avere "alcun motivo di risentimento". Il Senatur: "Molto contento"

Sergio Mattarella ha graziato Umberto Bossi per la condanna per vilipendio in riferimento agli insulti rivolti nel 2011 al suo precedessore al Colle, Giorgio Napolitano. In seguito alla condanna, l’ex leader della Lega era stato affidato in prova al servizio sociale. Bossi aveva ancora un anno di pena da scontare e, dopo la concessione del presidente della Repubblica, si è detto “molto contento” e ha ringraziato sia Mattarella che Napolitano.

Nel valutare la domanda di grazia, sul quale il ministro della Giustizia ha formulato “un avviso non ostativo”, il Quirinale spiega che Mattarella ha tenuto conto del “parere favorevole espresso dal Procuratore generale, delle condizioni di salute del condannato, nonché della circostanza che in relazione alle espressioni per le quali è intervenuta la condanna il presidente emerito Giorgio Napolitano ha dichiarato di non avere nei confronti del condannato ‘alcun motivo di risentimento'”.

Nel settembre 2018 la Cassazione aveva confermato un anno e 15 giorni di carcere inflitti al Senatur in secondo grado perché nel 2011, durante un comizio ad Albino, in provincia di Bergamo, definì Napolitano un “terùn” e accennò al gesto delle corna con la mano destra. Divenne così definitiva la sentenza emessa l’11 gennaio 2017 dalla corte d’Appello di Brescia. In primo grado, invece, Bossi era stato condannato a 18 mesi dal tribunale di Bergamo.

“Abbiamo subìto anche il presidente della Repubblica che è venuto a riempirci di tricolori, sapendo che non piacciono alla gente del Nord”, aveva detto Bossi il 29 dicembre di otto anni fa al Berghém Frecc, mentre da chi gli stava vicino sul palco era arrivata anche una voce che indicava le origini di Napolitano. A quel punto il leader del Carroccio ci aveva messo il carico: “Mandiamo un saluto al presidente della Repubblica. Napolitano, Napolitano, nomen omen, non sapevo fosse un terùn”. Il comizio era stato filmato e poi trasmesso sia da televisioni sia su Youtube, e molti cittadini (oltre un centinaio) da tutta Italia avevano presentato denunce contro Bossi: alcuni di loro erano anche stati sentiti come testimoni nel corso del processo a Bergamo.