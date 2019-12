Bella Ciao intonata dai commissari del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. I due vicepresidenti, Frans Timmermans e Maros Sefcovic, insieme a Paolo Gentiloni (Affari economici), Nicolas Schmit (Lavoro), Jutta Urpilainen (Partnership internazionali), Elisa Ferreira (Coesione e riforme) e Helena Dalli (Uguaglianza) hanno cantato la famosa canzone dei partigiani italiani, simbolo della Resistenza. All’area sovranista e di destra del nostro Paese la cosa, però, non è andata giù. In testa, tra chi ha protestato, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Un teatrino scandaloso, non hanno niente di meglio da fare?”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore