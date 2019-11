Valanga sul Monte Bianco, a circa 3mila metri, nella zona di punta Helbronner a Courmayeur. Due sciatori sono morti, riferisce il soccorso alpino valdostano, che ha terminato le verifiche. I loro corpi sono stati estratti dalla neve dai soccorritori arrivati pochi minuti dopo il distacco. Non sarebbero coinvolte altre persone.

Al momento non sono ancora note le generalità delle vittime. Sul posto stanno operando tecnici del soccorso alpino via terra e con due elicotteri, unità cinofile, soccorritori della guardia di finanza. I corpi saranno portati all’obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento.

Il soccorso alpino, intervenuto sul posto, aveva subito descritto la situazione come “molto grave“. Già secondo le prime informazioni diramate erano coinvolte più persone. Il distacco si è verificato sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay, in una zona in cui si pratica lo sci fuoripista.