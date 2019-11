Nel sondaggio realizzato da Index Research per la trasmissione di La7 Piazza Pulita, la Lega cala di uno 0,6%. In discesa anche il Pd con un -0,3%. Segno positivo, invece, per il Movimento Cinque Stelle che sale dal 16.8% al 16,9%

La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito, così come il centrodestra la prima coalizione. Lo rivela il sondaggio settimanale di Index Research realizzato per la trasmissione Piazza Pulita di La7: seppur in testa, il Carroccio cala dello 0,6% in una settimana, passando dal 33,4% al 32,8%. In lieve discesa anche il Pd che si attesta al 19,3% (era al 19,6).

Segno positivo, invece, per il Movimento Cinque Stelle che sale dal 16,8% al 16,9%. In ascesa anche Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 9,3% con un incremento dello 0,2 per cento. Lieve crescita anche per Forza Italia passata dal 6,5 al 6,6%. Italia Viva di Renzi passa dal 4,9% al 5%. Invariato il dato dei Verdi (2%), mentre Più Europa cala dello 0,1 all’1,7%.

Se si votasse oggi, aggregando i dati delle coalizioni, quella di centrodestra sarebbe in testa con quasi 5 punti di distacco sui giallorossi: Lega, Fratelli d’Italia raggiungono infatti il 48,7% dei consensi, mentre M5s-Pd e i partiti minori di sinistra si fermano al 43,9%.