Se finora ha operato indisturbato a qualsiasi ora e senza tasse né controlli, adesso Parigi cambia le regole per Amazon. Perché “chi inquina, paga”. Dopo le battaglie su Uber o Airbnb, la sindaca Anne Hidalgo ha proposto due misure per controllare e tassare le consegne del colosso digitale, raccogliendo così le conclusioni di sindacati e ong che hanno denunciato “l’impunità fiscale, sociale e ambientalista” di Amazon. I motivi: per la giunta socialista il boom delle consegne on-line è un “fattore di precarizzazione, fonte di congestione e di inquinamento” della capitale e l’assessore all’urbanistica, Jean-Louis Missika sta mettendo a punto insieme alla giunta una legge che “deve autorizzare le collettività ad introdurre un eco-canone da imporre sulle consegne a domicilio”. Una norma che si rivolge in primo luogo a Amazon, ma nella sua dichiarazione Missika cita espressamente anche altre piattaforme come Uber Eats. I firmatari desiderano inoltre “limitare” il numero di consegne a domicilio. In certi quartieri, affermano, queste “dovrebbero essere “possibili solo ad alcune ore e bisognerà prenotare” preventivamente la propria. Un dispositivo che potrebbe venire ampliato all’intero comune di Parigi e accompagnato da pattuglie della “polizia municipale”.

Ma anche oltreoceano si sta sviluppando la consapevolezza che Amazon, che ha raggiunto da tempo le proporzioni di un colosso mondiale, debba essere contrastato e debba pagare i costi che fa gravare sulla comunità. In prima linea ci sono Athena, gruppo formato da una trentina di associazioni che si occupano anche delle condizioni di lavoro nei magazzini, e i risultati di un report di Economic Roundtable sull’impatto del colosso nel sud della California e in particolare nelle quattro contee della regione di Los Angeles. Un dossier dal titolo inequivocabile: “Troppo grande per governare”. Il riferimento è ai numeri di Amazon: solo durante l’estate ha assunto 97mila dipendenti, quasi quanti sono quelli di Google. Un investimento che fino a poco tempo fa solo il governo poteva permettersi.

Nelle quattro contee, nel 2018, ha causato sulla comunità costi – mai compensati – per circa 642 milioni di dollari che includono inquinamento acustico, consumo del manto stradale, incidenti e emissioni di Co2. “Con una media di 2.180 miglia per viaggio, le emissioni dei voli di Amazon dagli aeroporti dalle contee di Riverside e San Bernardino hanno provocato un impatto di 45 milioni di dollari sulla produttività agricola, la salute e l’ecosistema”. A beneficiare della multinazionale sono i suoi vertici, continua il report, non i lavoratori “che fanno il lavoro pesante e ci consegnano i pacchi a casa”. E la prossimità dei magazzini a quartieri dove la media del reddito è bassa facilita “l’accesso di Amazon a chi ha fame di lavoro. E i salari che paga perpetrano la guerra economica di queste aree”. Nel dossier viene anche sottolineato quanto lavorare per Amazon sia usurante, a causa di alti livelli di stress gonfiati dalla velocità delle operazioni di routine. Sindacati e associazioni di immigrati spingono perché la multinazionale aumenti la paga oraria minima – introdotta lo scorso autunno grazie a pressioni e proteste – da 15 a 20 dollari e mentre aumenta la pressione su stipendi e sfruttamento, prevede di chiudere il 2019 con ricavi per 238 miliardi di dollari e 750mila lavoratori.