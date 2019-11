“Una parte degli iscritti ha ritenuto che potessimo affrontare una riflessione seria e importante pur affrontando le elezioni regionali. È urgente fare una riflessione sul futuro del movimento e non è una cosa rimandabile. Il M5S è in difficoltà perché dopo tanti anni è entrato al governo e può cadere in molte contraddizioni. Ancora con la Lega? Mai. Secondo me era importante avere una pausa da un punto di vista elettorale. Ora il punto è cercare di affrontare i nodi profondi del movimento. Va fatta una riflessione sull’identità, l’organizzazione e sui temi. Ci vuole un riflessone a 360° su tutto”. Così Roberto Fico a margine dell’apertura del XI congresso nazionale di Legambiente in corso al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa a Napoli