Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Roma con le accuse, a vario titolo, di corruzione e abuso d’ufficio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un imprenditore al quale era stata prospettata la possibilità di attenuare la sua posizione nell’ambito di un’indagine che lo vedeva coinvolto purché si affidasse ad un professionista indicato per la gestione di un settore amministrativo della sua società. Il gip del Tribunale di Roma ha stabilito per i tre gli arresti domiciliari: i reati a loro contestati sono tentata induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione; rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio nonché tentata violenza privata. Perquisizioni nei domicili e luoghi di lavoro degli indagati sono tuttora in corso.

