Un uomo arrestato alcuni giorni fa a Malta con l’accusa di essere l’intermediario fra i mandanti e gli esecutori materiali dell’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa con una bomba nella sua auto il 16 ottobre 2017, potrebbe godere di una grazia presidenziale in cambio di informazioni vitali per ricostruire il caso e l’identità dei mandanti. Lo scrivono alcuni media maltesi, fra cui Times of Malta e Malta Today. L’uomo, che avrebbe accettato quindi di diventare collaboratore di giustizia, sarebbe legato a un’associazione a delinquere dedita al riciclaggio di denaro sporco. Le condizioni per la sua grazia sono state oggetto di intense discussioni fra il ministro della giustizia e il premier, Joseph Muscat, scrive il Times of Malta.