Questa volta ci si ferma a Verona. I tifosi dell’Hellas hanno intonato cori razzisti contro Mario Balotelli al 54′ del match del Bentegodi contro il Brescia. L’attaccante italiano ha interrotto l’azione di gioco che lo vedeva protagonista e calciato il pallone verso gli spalti. Balotelli ha anche tentato di abbandonare il campo, ma i compagni di squadra e gli avversari lo hanno convinto a continuare a giocare. Il direttore di gara Mariani ha interrotto la partita, ripresa dopo 4 minuti in seguito all’annuncio dello speaker. Un episodio simile è accaduto sabato all’Olimpico di Roma, dove a metà del secondo tempo l’arbitro Rocchi ha sospeso la gara per alcuni minuti per cori discriminatori nei confronti dei tifosi napoletani.

VERONA-BRESCIA 2-1

Sul campo il Verona si impone per 2-1 sul Brescia. Scaligeri in vantaggio al 50′ con Salcedo. la squadra di Juric raddoppia all’81′ con Pessina. Balotelli (gran tiro a giro all’incrocio) prova a riaprire la gara all’85′, ma non basta. Dopo il fischio finale Matri affronta duro l’arbitro Mariani che lo espelle direttamente. Il Verona con questo successo sale a 15 punti mentre il Brescia resta fermo a 7.

GENOA-UDINESE 1-3

L’Udinese dopo due pesanti sconfitte e l’esonero dell’allenatore Igor Tudor si impone in trasferta per 3-1 sul Genoa. La squadra di Thiago Motta era passata in vantaggio con Pandev al 22′, per subire il pareggio di De Paul al 32′ e nel finale subire la sconfitta grazie alle reti di Sema all’87′ e di Lasagna al 94′. La squadra guidata per questa partita da Luca Gotti in panchina sale così a 13 punti mentre i rossoblu restano fermi a 8 punti.

LECCE-SASSUOLO 2-2

Termina con un pareggio per 2-2 la sfida tra Lecce e Sassuolo al Via del Mare, gara valida per la 11esima giornata di Serie A. La squadra di Liverani passa in vantaggio al 18′ con Lapadula per poi subire il pareggio al 35′ da Tolijan. Nuovo vantaggio dei salentini al 42′ con Falco e definitivo pareggio del Sassuolo all’85′ firmato da Berardi. Entrambe le squadre salgono così a 10 punti in classifica.